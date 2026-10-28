У Чорному морі три дрони атакували контейнеровоз під прапором Ліберії

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У Чорному морі, в межах виключної економічної зони Болгарії, три безпілотники атакували контейнеровоз CONTSHIP JET, що ходив під прапором Ліберії. Усіх членів екіпажу вдалося врятувати.

Болгарська влада повідомила, що усіх 18 членів екіпажу контейнеровоза врятовано, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Спільну рятувальну операцію провели за участю аварійно-рятувальних служб Болгарії, Морської адміністрації, ВМС, Повітряних сил і Прикордонної поліції.

«Екіпаж у безпеці. Ми дякуємо Болгарії за таке швидке проведення рятувальної операції», – заявив речник грецької компанії, якій належить судно.

Міністр транспорту Болгарії Георгій Пеєв також подякував учасникам операції, відзначивши їхній професіоналізм та оперативність, що допомогли врятувати життя.

Про це повідомляє Novinite.

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