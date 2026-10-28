Na Morzu Czarnym trzy drony zaatakowały kontenerowiec pływający pod banderą Liberii

Na Morzu Czarnym, w granicach wyłącznej strefy ekonomicznej Bułgarii, trzy drony zaatakowały kontenerowiec CONTSHIP JET pływający pod banderą Liberii. Udało się uratować wszystkich członków załogi.

Władze bułgarskie poinformowały, że wszystkich 18 członków załogi kontenerowca zostało uratowanych, a w wyniku incydentu nikt nie odniósł obrażeń.

Wspólną akcję ratunkową przeprowadziły służby ratownicze Bułgarii, administracja morska, marynarka wojenna, siły powietrzne oraz straż graniczna.

„Załoga jest bezpieczna. Dziękujemy Bułgarii za tak szybkie przeprowadzenie akcji ratowniczej” – oświadczył rzecznik greckiej firmy, której należy statek.

Minister transportu Bułgarii Georgij Peev również podziękował uczestnikom akcji, podkreślając ich profesjonalizm i sprawność działania, które pomogły uratować życie.

Informuje o tym serwis Novinite.

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