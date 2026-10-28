W obwodzie czernihowskim w wyniku awarii pozbawiono zasilania około 210 tysięcy odbiorców

W środę, 28 października, w wyniku awarii w obiekcie infrastruktury energetycznej około 210 tysięcy odbiorców w trzech rejonach obwodu czernihowskiego pozostało bez prądu.

Przerwa w dostawie prądu dotknęła rejonów czernihowskiego, koryukowskiego i nowogrod-siwerskiego. Obecnie pracownicy energetyki prowadzą prace awaryjno-naprawcze; przyczyny awarii oraz dokładne terminy przywrócenia zasilania nie zostały jeszcze ustalone. Jednocześnie premier Serhij Korecki poinformował o sytuacji w sąsiednim Konotopie, gdzie po rosyjskim ataku na obiekt energetyczny od pięciu dni brakuje zasilania; infrastruktura krytyczna miasta działa na generatorach, uruchomiono punkty niezłomności.

Źródło: Spółka Akcyjna „Czernihowoblenenergo”.

Wojska rosyjskie nadal przeprowadzają ataki na sektor energetyczny oraz naftowo-gazowy Ukrainy, przede wszystkim w regionach przyfrontowych i przygranicznych. 26 października odnotowano nowe przerwy w dostawach energii elektrycznej w obwodach dniepropetrowskim, donieckim, zaporoskim, sumskim, charkowskim i czernihowskim.

Rankiem 25 października część Kijowa pozostała bez prądu z powodu awarii w sieci. Odcięcie prądu dotknęło dzielnice Hołosiejówską, Solomiankę i Szewczenkowską stolicy.

W obwodzie kijowskim zniesiono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej, które wprowadzono na mocy zarządzenia NEC „Ukrenergo”. Decyzję podjęto po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym.

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