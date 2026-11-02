Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy odrzuciło zarzuty Mali i Nigru dotyczące rzekomego wspierania przez Kijów nielegalnych ugrupowań zbrojnych w regionie Sahelu oraz ingerowania w sprawy wewnętrzne państw afrykańskich.

W ministerstwie podkreślono, że oba kraje nie przedstawiły żadnych wiarygodnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń.

Ponadto w MSZ zaznaczono, że tego typu oskarżenia powtarzają kluczowe tezy rosyjskiej propagandy, mające na celu podważenie zaufania do Ukrainy oraz osłabienie jej stosunków z afrykańskimi partnerami.

Ukraina zadeklarowała szacunek dla suwerenności Mali i Nigru oraz podkreśliła, że opowiada się za oceną zagrożeń dla bezpieczeństwa w oparciu o fakty, a nie o twierdzenia motywowane politycznie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło również uwagę na doniesienia o obecności rosyjskich struktur wojskowych w krajach Sahelu oraz o ich prawdopodobnym udziale w destabilizacji i naruszeniach praw człowieka.

Ukraina zadeklarowała gotowość do merytorycznego dialogu z Mali, Nigrem i innymi państwami regionu w oparciu o fakty, wzajemny szacunek i prawo międzynarodowe.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy

Oddziały tzw. Korpusu Afrykańskiego rosyjskiego Ministerstwa Obrony opuściły strategicznie ważne miasto Kidal w Mali. Wycofanie się nastąpiło w kontekście bezprecedensowego ataku rebeliantów tuaregów i islamistów na kilka regionów kraju jednocześnie.

Przedstawiciele tuaregowskich rebeliantów twierdzą, że siły rządowe i ich sojusznicy opuścili Kidal zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Jednocześnie na rosyjskich kanałach Z oraz wśród blogerów wojskowych nie ma zgody co do przyczyn wycofania się.

Malijskie siły zbrojne oraz żołnierze rosyjskiego „Korpusu Afrykańskiego” zostali oskarżeni o zabójstwo czterech cywilów na północy Mali. Według informacji przekazanych przez lokalnych mieszkańców i obrońców praw człowieka ciało jednej z ofiar zostało poćwiartowane i ułożone w kształt swastyki.

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