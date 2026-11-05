Zelenski omówił z Andorą kwestię pomocy w odzyskaniu dzieci uprowadzonych przez Rosję

5 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówił z premierem Andory Xavierem Espotem Samorą kwestię ewentualnej pomocy w odzyskaniu ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosję. Według głowy państwa Ukrainie udało się już sprowadzić z powrotem 2790 dzieci spośród ponad 20 tysięcy, które Rosja wywiozła nielegalnie.

„Współpracujemy intensywnie z Watykanem, krajami Bliskiego Wschodu i naszymi innymi partnerami. Udało się już sprowadzić 2790 dzieci spośród ponad 20 tysięcy uprowadzonych. Jednak za każdym razem wiąże się to z wyzwaniami: trzeba je odnaleźć, zweryfikować, udowodnić fakt uprowadzenia i sprowadzić z powrotem. I za każdym razem Rosja stawia opór. Rozmawialiśmy z panem premierem o tym, jakie konkretne działania może podjąć Andora, aby pomóc. Uzgodniliśmy, że zespoły nawiążą kontakt i będą współpracować” – czytamy w komunikacie.

Zelenski omówił również z premierem możliwości wsparcia przez Andorę ukraińskiego sektora energetycznego.

„Poinformowałem o sytuacji związanej z rosyjskimi atakami oraz o ich skutkach. Każde wsparcie dla sektora energetycznego teraz i w okresie zimowym może pomóc naszym obywatelom. Dziękuję!” – podkreślił Zełenski.

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Informacja ta pochodzi z mediów społecznościowych głowy państwa.



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