Zelenski uhonorował doradcę pierwszej damy USA odznaczeniem „Złote Serce”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uhonorował Marka Beckmana, specjalnego starszego doradcę pierwszej damy Stanów Zjednoczonych, odznaczeniem „Złote Serce”.

Zgodnie z dokumentem Bekman został uhonorowany za znaczący osobisty wkład w udzielanie pomocy humanitarnej obywatelom Ukrainy oraz wspieranie działań mających na celu ratowanie i ewakuację ludności cywilnej z tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy.

Z okazji Dnia Wojsk Inżynieryjnych Zełenski odznaczył żołnierzy odznaczeniami państwowymi.

Zelenski odznaczył 390 żołnierzy Gwardii Narodowej, policjantów i strażników granicznych, z czego 177 pośmiertnie.

Zelenskyj odznaczył rozpoznawców Państwowej Służby Granicznej.

Zelenski odznaczył ukraińskich żołnierzy z okazji Dnia Obrońców i Obrończyń Ukrainy.

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