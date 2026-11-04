Зеленский наградил советника первой леди США орденом «Золотое сердце»

Президент Украины Владимир Зеленский наградил специального старшего советника первой леди США Марка Бекмана орденом «Золотое сердце».

Согласно документу, Бекман был награжден за весомый личный вклад в оказание гуманитарной помощи гражданам Украины и содействие мероприятиям по спасению и эвакуации гражданского населения с временно оккупированных территорий Украины.

Ко Дню инженерных войск Зеленский наградил бойцов государственными наградами.

Зеленский наградил 390 национальных гвардейцев, полицейских и пограничников, 177 из них — посмертно.

Зеленский наградил разведчиков Госпогранслужбы.

Зеленский наградил украинских воинов ко Дню защитников и защитниц Украины.

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