Магнитные бури 2–8 ноября 2026 года: геомагнитный прогноз и влияние на самочувствие

Первая декада ноября будет отмечена изменчивой геомагнитной обстановкой. В течение недели ожидается как относительно спокойное состояние геомагнитного поля, так и периоды умеренных и сильных геомагнитных колебаний, обусловленных солнечной активностью.

Подробный прогноз геомагнитной обстановки по дням



2 ноября (понедельник). Ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Уровень солнечной активности останется низким, поэтому метеозависимые люди будут чувствовать себя комфортно. Геомагнитная обстановка оценивается в 2 балла (зеленый уровень).

3 ноября (вторник). Ожидаются незначительные колебания на уровне 3 баллов (зеленый уровень). Они не будут представлять угрозы, однако чувствительные люди могут испытывать легкую усталость или спады энергии в конце дня.

4–5 ноября (среда – четверг). Прогнозируется умеренная магнитная буря интенсивностью 4 балла (желтый уровень). Повышение геомагнитной активности может вызвать головную боль, перепады артериального давления, апатию или раздражительность.

6 ноября (пятница). Пик геомагнитного возмущения достигнет 5 баллов (красный уровень, сильная магнитная буря). Это ощутимый всплеск, который может повлиять не только на метеочувствительных людей, но и на тех, кто обычно не реагирует на изменения космической погоды.

7–8 ноября (суббота – воскресенье). Интенсивность снизится до 3 баллов в субботу и до 2 баллов в воскресенье. Геомагнитное поле постепенно стабилизируется, и ситуация полностью нормализуется к концу выходных.

Что такое магнитная буря



Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, возникающие в результате взаимодействия планеты с потоками солнечного ветра. Когда на Солнце происходят мощные вспышки, в космическое пространство выбрасывается огромное количество заряженных частиц, которые достигают атмосферы в течение 1–3 дней. Взаимодействие солнечной плазмы с магнитной оболочкой Земли вызывает колебания, продолжительность которых может составлять от нескольких часов до нескольких суток подряд, и оценивается по шкале от 0 до 9 баллов К-индекса (K-index) — это международный показатель, измеряющий уровень геомагнитной активности и мощность магнитных бурь на Земле.

Показатели от 0 до 2 баллов соответствуют абсолютно спокойному состоянию геомагнитного поля. Значения 3 и 4 балла свидетельствуют о незначительных или умеренных возмущениях, которые обычно остаются незаметными для большинства людей и техники.

Начиная с 5 баллов фиксируется геомагнитная буря (красный уровень). Показатели 5–6 баллов указывают на умеренную солнечную бурю, а уровни от 7 до 9 баллов означают сильную, очень сильную и экстремальную магнитную бурю.

Рекомендации во время магнитных бурь



Во время магнитных бурь следует контролировать давление, держа необходимые лекарства под рукой при наличии гипертонии или сердечно-сосудистых заболеваний. Также следует уменьшить нагрузку, избегая в дни пиковой активности тяжелого физического труда и стрессов. Необходимо соблюдать водный баланс, пить больше воды и ограничивать употребление кофе, энергетиков и алкоголя. Кроме того, полезно бывать на свежем воздухе, поскольку вечерние прогулки помогут насытить кровь кислородом и облегчат засыпание.

Источник: Центр прогнозирования космической погоды США (NOAA SWPC).

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