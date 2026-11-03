В Харькове продавщица передавала РФ данные о ВСУ и готовила теракты против военных

Служба безопасности Украины задержала жительницу Харькова, которую подозревают в сборе и передаче российским спецслужбам информации об украинских военных. По данным следствия, местная продавщица также получила задание принять участие в подготовке терактов против защитников, находившихся на ротации после передовой.

Согласно материалам расследования, женщина работала продавщицей в местном магазине и была завербована российскими спецслужбами. В поле зрения врага она попала после публикации прокремлевских комментариев в чатах Telegram-каналов.

После вербовки фигурантка получила задание собирать информацию для корректировки российских ударов по Харькову.

«После вербовки фигурантка пешком обходила улицы областного центра, чтобы выявить запасные командные пункты Сил обороны, по которым враг готовил серию воздушных ударов. Чтобы выполнить вражеское задание, злоумышленница снимала на камеру телефона фасады зданий, вблизи которых замечала скопление личного состава и техники украинских защитников», — говорится в сообщении СБУ.

Женщина фотографировала здания, вблизи которых замечала украинских военных и технику, и передавала собранные материалы российским кураторам.

Киберспециалисты СБУ своевременно выявили контакты харьковчанки с российскими спецслужбами, задокументировали ее разведывательную деятельность и задержали по месту жительства.

В ходе расследования правоохранители также установили, что следующим заданием фигурантки должно было стать участие в подготовке терактов против украинских военных, возвращавшихся с передовой на ротацию.

«Также стало известно, что следующим заданием фигурантки было участие в подготовке терактов против украинских воинов, находившихся в ротации после передовой. Установлено, что информаторка дополнительно отслеживала места парковки автомобилей ВСУ, фотографировала эти локации и передавала снимки куратору из РФ. Во время обысков у задержанной обнаружили смартфон с файлами военных объектов и чатом в мессенджере, в котором она контактировала с врагом», — сообщили в СБУ.

В ходе обыска правоохранители изъяли смартфон с фотографиями военных объектов и перепиской с представителем российских спецслужб.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по части второй статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других воинских формирований, совершенное в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители решают вопрос о дополнительной квалификации её действий как государственной измены.

Об этом сообщает СБУ.

Ранее военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с ГБР разоблачила завербованного ФСБ военнослужащего, который передавал России координаты украинских военных объектов на южном фронте. Для сокрытия связи с российской спецслужбой агент сменил 77 телефонных номеров и использовал 18 смартфонов.

На основании доказательной базы контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получила агентка российской военной разведки, которую СБУ разоблачила в октябре 2024 года в Харькове.

Напомним, что в Винницкой области разоблачили и задержали агентку ФСБ, которая корректировала атаки России по энергетическим объектам. Женщина собирала информацию о генерирующих объектах и передавала координаты врагу.

Ранее СБУ и Нацполиция сорвали очередную попытку российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в Киеве. На этот раз в центре столицы задержали агента ФСБ, который готовил поджог здания Института национальной памяти Украины.

Российский агент, действовавший в Кировоградской области, получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Злоумышленник по заказу РФ пытался установить GPS-трекер на спецавтомобиль, сопровождающий колонны Вооружённых Сил Украины.

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