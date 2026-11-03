У Харкові продавчиня передавала РФ дані про ЗСУ та готувала теракти проти військових

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Служба безпеки України затримала жительку Харкова, яку підозрюють у зборі та передачі російським спецслужбам інформації про українських військових. За даними слідства, місцева продавчиня також отримала завдання долучитися до підготовки терактів проти захисників, які перебували на ротації після передової.

За матеріалами розслідування, жінка працювала продавчинею в місцевій крамниці та була завербована російськими спецслужбами. У поле зору ворога вона потрапила після публікації прокремлівських коментарів у чатах телеграм-каналів.

Після вербування фігурантка отримала завдання збирати інформацію для коригування російських ударів по Харкову.

«Після вербування фігурантка пішки обходила вулиці обласного центру, щоб виявити запасні командні пункти Сил оборони, по яких ворог готував серію повітряних ударів. Щоб виконати вороже завдання, зловмисниця фіксувала на телефонну камеру фасади будівель, поблизу яких помічала зосередження особового складу і техніки українських захисників», — йдеться у дописі СБУ.

Жінка фотографувала будівлі, поблизу яких помічала українських військових і техніку, та передавала зібрані матеріали російським кураторам.

Кіберфахівці СБУ завчасно виявили контакти харків’янки з російськими спецслужбами, задокументували її розвідувальну діяльність і затримали за місцем проживання.

Під час розслідування правоохоронці також встановили, що наступним завданням фігурантки мала стати участь у підготовці терактів проти українських військових, які поверталися з передової на ротацію.

«Також стало відомо, що наступним завданням фігурантки була участь у підготовці терактів проти українських воїнів, що перебували в ротації після передової. Встановлено, що інформаторка додатково відстежувала місця паркування авто ЗСУ, фотографувала ці локації та передавала знімки куратору з рф. Під час обшуків у затриманої виявили смартфон із файлами військових об’єктів та чатом у месенджері, в якому вона контактувала з ворогом», — повідомили у СБУ.

Під час обшуку правоохоронці вилучили смартфон із фотографіями військових об’єктів та листуванням із представником російських спецслужб.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за частиною другою статті 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Наразі підозрювана перебуває під вартою. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Крім того, правоохоронці вирішують питання щодо додаткової кваліфікації її дій як державної зради.

Про це повідомляє СБУ.

До цього військова контррозвідка Служби безпеки України спільно з ДБР викрила завербованого ФСБ військовослужбовця, який передавав Росії координати українських військових об’єктів на південному фронті. Для приховування зв’язку з російською спецслужбою агент змінив 77 телефонних номерів і використовував 18 смартфонів.

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримала агентка російської воєнної розвідки, яку СБУ викрила у жовтні 2024 року у Харкові.

Нагадаємо, що у Вінницькій області викрили та затримали агентку ФСБ, яка коригувала атаки росії по енергетичних об’єктах. Жінка збирала інформацію про генераційні об’єкти та передавала координати ворогу.

Раніше СБУ та Нацполіція зірвали чергову спробу російських спецслужб дестабілізувати ситуацію у Києві. Цього разу у центрі столиці затримали агента ФСБ, який готував підпал будівлі Інституту національної пам’яті України.

Російський агент, який діяв на Кіровоградщині, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Зловмисник на замовлення рф намагався встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони Збройних Сил України.

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