乌克兰安全局逮捕了一名哈尔科夫市居民，她涉嫌向俄罗斯特工机构收集并传递有关乌克兰军人的情报。 据调查显示，这名当地女店员还受命参与策划针对从前线轮换回来的乌克兰守军的恐怖袭击。

根据调查材料显示，该女子曾在当地一家商店担任售货员，并被俄罗斯特工机构招募。她在Telegram频道的聊天群中发表亲克里姆林宫的评论后，进入了敌方的视野。

被招募后，该涉案女子受命收集情报，用于调整俄罗斯对哈尔科夫的空袭。

“被招募后，该女子徒步巡视省会城市的街道，以查明国防军的备用指挥所，敌人正针对这些地点准备一系列空袭。 为了完成敌方的任务，该嫌犯用手机摄像头拍摄了建筑物的正面，并在附近发现了乌克兰守军人员和装备的集结点，”SBU的通报中写道。

该女子拍摄了附近有乌克兰军人及装备的建筑物，并将收集到的材料转交给俄罗斯的负责人。

乌克兰安全局（SBU）的网络专家提前发现了这名哈尔科夫女子与俄罗斯特工机构的联系，记录了她的间谍活动，并在其住所将其拘留。

在调查过程中，执法部门还查明，该嫌疑人的下一个任务本应是参与策划针对从前线轮换回来的乌克兰军人的恐怖袭击。

“此外还获悉，该嫌疑人的下一个任务是参与策划针对从前线轮换回来的乌克兰士兵的恐怖袭击。 经查实，该线人还专门追踪乌克兰武装部队车辆的停放地点，拍摄这些地点的照片，并将照片传给来自俄罗斯的联络人。 在对被捕人员进行搜查时，执法人员发现了一部智能手机，其中存有军事设施的文件以及她在即时通讯软件中的聊天记录，她正是通过该软件与敌方联系的，”乌克兰安全局（SBU）表示。

在搜查过程中，执法人员查获了一部智能手机，其中存有军事设施的照片以及与俄罗斯特工代表的通信记录。

乌克兰安全局（SBU）调查人员已告知该被拘留者，其涉嫌违反《乌克兰刑法》第114-2条第二款——在战时状态下未经授权传播关于乌克兰武装部队或其他军事部队调动或部署的信息。

目前，该嫌疑人已被羁押。她可能面临最高八年有期徒刑。

此外，执法部门正在研究将其行为追加定性为“叛国罪”的问题。

乌克兰安全局（SBU）通报了这一消息。

此前，乌克兰安全局军事反间谍部门与国家调查局联合查获了一名被俄罗斯联邦安全局（FSB）策反的军人，该军人曾向俄罗斯提供乌克兰南部战线军事设施的坐标。 为掩盖与俄罗斯特工机构的联系，该间谍更换了77个电话号码，并使用了18部智能手机。

根据反间谍部门和安全局调查人员的证据，一名俄罗斯军事情报局女特工被判处15年监禁并没收财产，该特工于2024年10月在哈尔科夫被乌克兰安全局（SBU）揭露。

值得一提的是，在文尼茨克州，一名负责协调俄罗斯对能源设施袭击行动的FSB女间谍被揭露并被捕。该女子收集发电设施的情报，并将坐标传递给敌方。

此前，乌克兰安全局（SBU）和国家警察挫败了俄罗斯特工机构又一次企图在基辅制造动荡的行动。此次，在首都中心地区，一名正准备纵火焚烧乌克兰国家记忆研究所大楼的FSB特工被捕。

一名在基洛沃格勒州活动的俄罗斯间谍被判处15年监禁并没收财产。该犯罪分子受俄罗斯联邦指使，企图在护送乌克兰武装部队车队的特勤车辆上安装GPS追踪器。

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