Ремонт дорог в двух районах Киева нанес бюджету ущерб в размере 4,2 млн грн

В Киеве выявили убытки бюджета почти на 4,2 млн грн при оплате ямочного ремонта дорог в двух районах. По данным следствия, работы оплачивались с использованием техники, которая в это время находилась в Чернигове.

Под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры Киева о подозрении сообщили двум должностным лицам коммунальных предприятий «ШЭУ Соломенского района» и «ШЭУ Деснянского района», а также директору общества. Они заключили договор на проведение так называемого ямочного ремонта дорог.

Установлено, что с апреля по ноябрь 2025 года во время проведения такого ремонта в документах указывалось использование специальной техники, которая в это время на самом деле находилась в Чернигове. Такая техника под высоким давлением заполняет выбоины специальной смесью.

Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, проведенных в рамках уголовного производства, за работы и технику, которые на самом деле не использовались, было выплачено почти 4,2 млн грн.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Кабмин выделил регионам на ремонт местных дорог более ₴3,5 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Кабинетом Министров и местными властями четкую задачу — оперативно решить основные проблемные вопросы, связанные с ремонтом местных дорог в Киевской и Черниговской областях до конца июня.

Владимир Зеленский заявил из Славутича, что Украина готова действовать на опережение в случае угроз со стороны Беларуси и приграничных регионов России. По его словам, ситуация на северном направлении требует дополнительного усиления обороны и внимания к безопасности общин. Президент также отдельно предупредил руководство Беларуси о возможных последствиях любых агрессивных шагов.

Александр Лукашенко заявил, что якобы готов приехать в Украину и обсудить отношения с Владимиром Зеленским. В Киеве на такие заявления отреагировали максимально сдержанно и жестко, напомнив о роли Беларуси в войне.

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