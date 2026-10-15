Телеведущая Алина Доротюк сообщила о смерти своего 29-летнего двоюродного брата

Телеведущая и журналистка Алина Доротюк сообщила о смерти своего 29-летнего двоюродного брата Романа. Мужчина скончался в больнице. По словам Доротюк, обстоятельства его смерти в настоящее время будут выясняться в ходе следствия.

6 октября Алина Доротюк узнала, что её двоюродный брат Роман попал в больницу в тяжёлом состоянии. После проведённых операций врачи не давали семье надежды на его выздоровление.

«Так случилось, что в прошлый вторник, когда я вышла после интервью у Славы Дёмина, сестра сообщила мне, что наш младший двоюродный брат находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. После того как ему в последующие дни сделали две трепанации черепа, врачи сказали нам готовиться к худшему сценарию. Моего брата больше нет», — сообщила она.

По словам Алины Доротюк, обстоятельства смерти будет выяснять следствие. Она не раскрывала подробностей, однако в комментариях сообщила, что кто-то лишил жизни её брата. «Он погиб не на войне – это важное уточнение. Какие-то изверги лишили его жизни, потому что так захотели», – отметила ведущая.

Журналистка также поблагодарила за поддержку и призвала помолиться за душу её брата Романа. «Сегодня я и моя семья переживаем один из самых тяжёлых периодов нашей жизни. И именно сегодня я в очередной раз убеждаюсь, что поддержка людей — это самое ценное сокровище. Этот пост не для того, чтобы вы меня жалели. Я – сильная. Но человек становится ещё сильнее, когда чувствует поддержку. Поэтому – ещё раз спасибо, что вы все у меня есть. И помолитесь за душу моего брата Романа, которому навсегда останется 29», – подытожила она.

Об этом она рассказала в посте в Instagram.

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