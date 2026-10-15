Чехия не планирует возобновлять переговоры о передаче Украине самолетов L-159

Начальник Генерального штаба армии Чехии Мирослав Главач заявил, что вопрос о возможной передаче Украине самолетов L-159 на данный момент закрыт.

По его словам, соответствующее решение уже приняло чешское правительство.

Главач предположил, что потребности украинской армии могли измениться за последние месяцы. Задачи, для выполнения которых ранее рассматривалось использование L-159, Украина, возможно, способна решать с помощью других технологий.

В то же время чешский генерал подчеркнул, что военное сотрудничество с Украиной и обмен опытом продолжаются.

Также он упомянул о самолетах L-39 Skyfox, отметив, что возможность их использования будет зависеть от актуальных потребностей Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны.

Источник: ČTK

Чехия получила все четыре системы противовоздушной обороны SPYDER, приобретенные у израильской компании Rafael Advanced Defense Systems. О завершении поставок сообщил министр обороны Чехии Яромир Зуна во время мероприятия NATO Days в Остраве.

Правительство Чехии планирует с 1 октября восстановить предельные цены на бензин и дизельное топливо, а также ввести налог на 50% прироста маржи нефтепереработчиков сверх уровня 2025 года.

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