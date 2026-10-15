В Харьковской области владелица алабая получила условный срок за убийство прохожей

Богодуховский районный суд Харьковской области вынес приговор по делу о гибели женщины в результате нападения 65-килограммового алабая. Владелицу животного признали виновной в убийстве по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины) и приговорили к одному году лишения свободы с испытательным сроком.

Трагедия произошла в конце ноября 2025 года. Супруги-пенсионеры выпустили собаку из вольера для охраны двора на ночь. На следующее утро алабай перепрыгнул через металлические ворота высотой 1,09 метра, выбежал на улицу и напал на прохожую.

Хозяева проснулись от криков и выбежали на улицу, где увидели тяжело раненую женщину. По словам владелицы, собака сразу послушалась команды и вернулась в вольер. Супруги вызвали полицию и скорую помощь, однако от полученных тяжелых травм головы, шеи и перелома шейных позвонков пострадавшая скончалась на месте до прибытия медиков.

Суд учел, что пенсионерка признала вину, раскаялась и возместила причиненный ущерб родственникам погибшей.

Источник: приговор Богодуховского районного суда Харьковской области.

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