在利沃夫州，一名男子盗走了一辆梅赛德斯-奔驰Sprinter，并抢劫了一家电子产品店

利沃夫州库利科夫镇一名23岁的居民因非法侵占汽车及从一家电器店行窃，被判处有期徒刑5年2个月。

此外，他还须向面包车车主赔偿超过28.4万格里夫纳的财产损失和3.5万格里夫纳的精神损害赔偿，并归还从商店盗取的财物。

据案卷显示，2025年7月，该男子在醉酒状态下盗走了一辆梅赛德斯-奔驰Sprinter，该车车主曾将其短暂停放在利沃夫区某村庄的自家农场内。

车辆未上锁，钥匙仍插在点火开关上。被告趁机坐进驾驶座并驾车离开。然而他没能开多远：因失控冲入路边沟渠，导致面包车翻车。

随后进行的酒精检测显示，该男子体内的酒精含量超过法定限值10倍以上。

针对非法侵占机动车辆这一事实，执法部门已启动审前调查。

在针对该盗车案进行鉴定和必要调查期间，该男子又犯下了一起新罪行。

2026年2月某夜，他在醉酒状态下撬开金属栅栏上的挂锁，潜入一家电子产品商店。

该犯罪嫌疑人从店内盗走了四部手机、三块手表以及近5千格里夫纳的现金。损失总额超过3.5万格里夫纳。

在搜查该男子住所时，执法人员发现了三部手机和一只智能手表并予以扣押。据调查显示，其余被盗物品是在他从商店离开的途中丢失的。

该男子被指控在战时状态下实施非法侵占交通工具及盗窃罪，分别依据《乌克兰刑法典》第289条第2款和第185条第4款。

法院判处这名23岁的库利科夫居民有期徒刑5年2个月。 此外，被告还须向车主赔偿28.4万格里夫纳以上的财产损失及3.5万格里夫纳的精神损害赔偿，并向商店店主归还被盗财物。

本案的庭前调查由利沃夫州警察总局第1区利沃夫区警察局第2调查组负责。

法院判决在上诉期限届满后生效。

佐夫基夫地区检察院的检察官在法庭上证明了该男子的罪行。

在赫梅利尼茨基，警方逮捕了一名57岁的男子，该男子在冲突中用刀刺伤了一名熟人。受害者已被送医救治，而嫌疑人面临最高八年有期徒刑。

此前，在基辅波迪尔斯基区，警方对一只藏身于居民楼内并袭击行人的攻击性犬只使用了枪支。

在特尔诺皮尔，一名17岁的当地居民驱使一只斗犬袭击一名女警，导致该女子面部遭受撕裂伤。针对此案，执法部门已立案侦查。 该未成年人可能面临最高五年有期徒刑。

在伊尔佩尼的一家超市附近，发现了一只被拴着的狗，旁边留有一张纸条和一些证件。纸条上写着，这只狗属于一名已阵亡的军人。

在基辅，一名34岁的男子因虐待狗和从汽车内盗窃，被判处六年有期徒刑。

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