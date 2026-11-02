В Ивано-Франковске мужчина осквернил 15 могил погибших военных

В Ивано-Франковске 38-летнему местному жителю сообщили о подозрении в осквернении могил погибших военнослужащих ВСУ.

Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 200 тыс. грн.

По данным следствия, инцидент произошел 31 октября около 00:30 на Аллее Героев Славы городского кладбища. Мужчина повредил 15 могил защитников: разбросал цветы, венки и лампадки, снял флаги, опрокинул деревянные скамейки и повредил украшения надгробий.

Подозреваемого разыскали и задержали 1 ноября. В настоящее время прокуроры готовят ходатайство о назначении ему судебно-психиатрической экспертизы.

Мужчине инкриминируют надругательство над могилами из хулиганских побуждений. По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: Ивано-Франковская областная прокуратура

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