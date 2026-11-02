W Iwano-Frankiwsku mężczyzna zbezcześcił 15 grobów poległych żołnierzy

W Iwano-Frankiwsku 38-letniemu mieszkańcowi miasta postawiono zarzut znieważenia grobów poległych żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy.

Sąd zastosował wobec niego środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości prawie 200 tys. hrywien.

Według danych śledztwa do zdarzenia doszło 31 października około godziny 00:30 na Alei Bohaterów Chwały na cmentarzu miejskim. Mężczyzna zniszczył 15 grobów obrońców: rozrzucił kwiaty, wieńce i lampki, zdjął flagi, przewrócił drewniane ławki i uszkodził elementy dekoracyjne nagrobków.

Podejrzanego odnaleziono i zatrzymano 1 listopada. Obecnie prokuratorzy przygotowują wniosek o skierowanie go na ekspertyzę sądowo-psychiatryczną.

Mężczyźnie zarzuca się znieważenie grobów z pobudek chuligańskich. Zgodnie z tym artykułem grozi mu do siedmiu lat pozbawienia wolności.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Iwano-Frankiwsku

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