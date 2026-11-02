Sąd skazał 43-letniego mieszkańca Nikopola w obwodzie dniepropetrowskim na 15 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia za popełnienie zdrady stanu. Zgodnie z ustaleniami prokuratury obwodowej w Dniepropetrowsku mężczyzna dobrowolnie współpracował z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Śledztwo wykazało, że w lipcu 2025 roku oskarżony rozpoczął działalność wywrotową przeciwko Ukrainie, gromadząc i przekazując wrogim służbom specjalnym za pośrednictwem Telegrama informacje o miejscach stacjonowania Sił Zbrojnych Ukrainy, oddziałów Państwowej Służby Granicznej, policji rejonowej oraz dokładne lokalizacje startów ukraińskich dronów. W trakcie postępowania sądowego oskarżony w pełni przyznał się do winy na podstawie części 2 art. 111 Kodeksu karnego Ukrainy. Obecnie toczy się postępowanie apelacyjne od wydanego wyroku.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Dniepropietrowsku.

Przypomnijmy, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała kobietę podejrzaną o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi.

Ponadto Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) ujawniła nowe schematy uchylania się od mobilizacji na terenie całej Ukrainy.

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