Житель Никополя осужден за сотрудничество с ФСБ РФ и передачу военных данных

Суд приговорил 43-летнего жителя Никополя Днепропетровской области к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену. По данным Днепропетровской областной прокуратуры, мужчина добровольно сотрудничал с Федеральной службой безопасности РФ.

Следствие установило, что в июле 2025 года обвиняемый начал подрывную деятельность против Украины, собирая и передавая вражеской спецслужбе через Telegram информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины, подразделений Государственной пограничной службы, районной полиции и точные координаты запуска украинских беспилотников. В ходе судебного разбирательства фигурант полностью признал свою вину по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается процесс апелляционного обжалования вынесенного приговора.

Источник: Днепропетровская областная прокуратура.

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