Sąd Rejonowy w Hoshchach uznał 50-letniego mieszkańca gminy Babyn w rejonie Riwne za winnego systematycznego stosowania przemocy domowej wobec swojej partnerki. Na podstawie dowodów przedstawionych przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Zdolbunowie mężczyźnie wymierzono karę trzech lat i jednego miesiąca pozbawienia wolności.

W trakcie śledztwa i postępowania sądowego ustalono, że oskarżony systematycznie znęcał się nad kobietą, wywierał na nią presję psychiczną i fizyczną, a także groził jej. Wcześniej oskarżony był wielokrotnie pociągany do odpowiedzialności administracyjnej za podobne wykroczenia, a także skazany na karę w zawieszeniu za nielegalne obchodzenie się z bronią i amunicją.

Biorąc pod uwagę niewykonaną część kary wynikającą z poprzedniego wyroku, sąd orzekł rzeczywisty okres pozbawienia wolności. Sprawca nie przyznał się do winy.

Źródło: Biuro prasowe prokuratury obwodowej w Równie.

Była radziecka i rosyjska łyżwiarka figurowa Oksana Hryszczuk znalazła się w centrum skandalu po oskarżeniach ze strony własnej córki. Dziewczyna zgłosiła przypadki przemocy domowej ze strony matki.

W dzielnicy Dniprowskiej w Kijowie wydano wyrok wobec 44-letniej kobiety, która systematycznie stosowała przemoc psychiczną wobec swojej 64-letniej matki. Sąd skazał ją na rok pozbawienia wolności.

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