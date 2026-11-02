Жителя Рівненщини засуджено за систематичне домашнє насильство

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Гощанський районний суд визнав винним 50-річного жителя Бабинської громади Рівненського району у вчиненні систематичного домашнього насильства щодо своєї співмешканки. За доведенням прокурорів Здолбунівської окружної прокуратури чоловікові призначено покарання у вигляді трьох років та одного місяця позбавлення волі.

Слідство та суд встановили, що обвинувачений систематично знущався над жінкою, вчиняв психологічний та фізичний тиск, а також погрози. Раніше фігуранта багаторазово притягували до адміністративної відповідальності за аналогічні правопорушення, а також засудили до умовного терміну за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

З урахуванням невідбутої частини покарання за попереднім вироком суд призначив реальний термін тримання під вартою. Зловмисник своєї вини не визнав.

Джерело: Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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