Житель Ровенской области осужден за систематическое насилие в семье

Гощанский районный суд признал виновным 50-летнего жителя Бабинской общины Ровенского района в совершении систематического домашнего насилия в отношении своей сожительницы. По заключению прокуроров Здолбуновской окружной прокуратуры мужчине назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы.

Следствие и суд установили, что обвиняемый систематически издевался над женщиной, оказывал на нее психологическое и физическое давление, а также угрожал ей. Ранее фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения, а также был приговорен к условному сроку за незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

С учётом неотбытой части наказания по предыдущему приговору суд назначил реальный срок содержания под стражей. Злоумышленник свою вину не признал.

Источник: Пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.

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