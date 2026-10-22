Шмыгаль выделил 400 тыс. грн на премию учителю-защитнику

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль за свой счет профинансировал выплату вознаграждения в размере 400 тыс. грн победителю специальной номинации «Учитель-защитник» премии Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Номинация была создана совместно с общественным объединением «Освитория», чтобы отметить педагогов, которые защищали Украину с 2014 года, продолжают службу в Силах обороны или вернулись с фронта к преподаванию. Согласно стандартным правилам премии, учителя, которые в настоящее время не работают в школе из-за прохождения военной службы, не могли участвовать в конкурсе.

Первым победителем номинации стал учитель истории и правоведения, капитан Александр Чучаев. Шмыгаль лично вручил ему награду.

В то же время ранее «Освитория» сообщала, что победитель получил денежное вознаграждение в размере 500 тыс. грн. 21 октября Шмыгаль подал декларацию о существенных изменениях в имущественном положении, указав 400 тыс. грн благотворительной помощи на выплату этой премии.

Источник: Интерфакс-Украина.

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