Szmygal przeznaczył 400 tys. hrywien na premię dla nauczyciela-obrońcy

Pierwszy wicepremier – minister energii Denys Szmyhal sfinansował z własnych środków nagrodę w wysokości 400 tys. hrywien dla zwycięzcy specjalnej kategorii „Nauczyciel-obrońca” w ramach konkursu Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Kategoria ta została utworzona wspólnie ze stowarzyszeniem „Osvitoria” w celu uhonorowania nauczycieli, którzy bronili Ukrainy od 2014 roku, nadal służą w Siłach Obronnych lub powrócili z frontu do pracy dydaktycznej. Zgodnie ze standardowymi zasadami nagrody nauczyciele, którzy obecnie nie pracują w szkole z powodu służby wojskowej, nie mogli brać udziału w konkursie.

Pierwszym zwycięzcą tej kategorii został nauczyciel historii i prawa, kapitan Ołeksandr Czuczaew. Szmygal osobiście wręczył mu nagrodę.

Jednocześnie serwis „Osvitoria” poinformował wcześniej, że zwycięzca otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 500 tys. hrywien. 21 października Szmygal złożył oświadczenie o istotnych zmianach w stanie majątkowym, wskazując kwotę 400 tys. hrywien pomocy charytatywnej przeznaczonej na wypłatę tej nagrody.

Źródło: Interfax-Ukraina.

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