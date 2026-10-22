Шмигаль виділив 400 тис грн на премію вчителю-захиснику

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Перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль власним коштом профінансував 400 тис. грн винагороди переможцю спеціальної номінації «Вчитель-захисник» премії Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Номінацію створили спільно з громадською спілкою «Освіторія», щоб відзначити педагогів, які захищали Україну з 2014 року, продовжують службу в Силах оборони або повернулися з фронту до викладання. За стандартними правилами премії вчителі, які наразі не працюють у школі через військову службу, не могли брати участь у конкурсі.

Першим переможцем номінації став учитель історії та правознавства, капітан Олександр Чучаєв. Шмигаль особисто вручив йому нагороду.

Водночас раніше «Освіторія» повідомляла, що переможець отримав грошову винагороду в розмірі 500 тис. грн. 21 жовтня Шмигаль подав декларацію про суттєві зміни в майновому стані, вказавши 400 тис. грн благодійної допомоги на виплату цієї премії.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

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