Видео: Зеленский подвел итоги встречи с премьер-министром Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Стороны обсудили вступление Украины в ЕС, торговлю, аграрную продукцию и дипломатические пути завершения войны.

Зеленский поблагодарил Мадьяра за поддержку евроинтеграции Украины. Киев рассчитывает до конца 2026 года открыть еще два переговорных кластера в рамках вступления в Евросоюз.

Также лидеры обсудили экономическое сотрудничество и возможности совместной работы во имя мира. Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в добрососедских отношениях с Венгрией.

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По итогам встречи стороны договорились возобновить совместную работу на различных уровнях и обменяться визитами. Даты должны согласовать команды обеих стран.

Источник: соцсети президента

До этого Зеленского пригласили в Будапешт на переговоры с Мадьяром.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель, где провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны скоординировали шаги по укреплению безопасности Украины и расширению поставок оборонной продукции.

Лидеры Евросоюза планируют попросить президента Украины Владимира Зеленского смягчить публичную критику в адрес президента США Дональда Трампа.

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