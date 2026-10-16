Видео: Зеленский подвел итоги встречи с премьер-министром Венгрии
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.
Стороны обсудили вступление Украины в ЕС, торговлю, аграрную продукцию и дипломатические пути завершения войны.
Зеленский поблагодарил Мадьяра за поддержку евроинтеграции Украины. Киев рассчитывает до конца 2026 года открыть еще два переговорных кластера в рамках вступления в Евросоюз.
Также лидеры обсудили экономическое сотрудничество и возможности совместной работы во имя мира. Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в добрососедских отношениях с Венгрией.
По итогам встречи стороны договорились возобновить совместную работу на различных уровнях и обменяться визитами. Даты должны согласовать команды обеих стран.
Источник: соцсети президента
До этого Зеленского пригласили в Будапешт на переговоры с Мадьяром.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель, где провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны скоординировали шаги по укреплению безопасности Украины и расширению поставок оборонной продукции.
Лидеры Евросоюза планируют попросить президента Украины Владимира Зеленского смягчить публичную критику в адрес президента США Дональда Трампа.