W Łotwie, w pobliżu granicy z Rosją, spadł nieznany dron

W nocy z 2 na 3 listopada w Łotwie ogłoszono alarm powietrzny z powodu nieznanego drona. Obiekt spadł w regionie Balvi, w pobliżu granicy z Rosją, po czym rozpoczęto tam naziemne działania poszukiwawcze.

We wtorek o godz. 00:10 ogłoszono alarm powietrzny w okręgach Ludza i Balvi. W celu reagowania na zagrożenie zaangażowano myśliwce misji NATO patrolujące przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich.

Ponadto łotewska armia wykorzystała drony przechwytujące.

Według wstępnych informacji obiekt, z powodu którego ogłoszono alarm powietrzny, spadł w okręgu Balvi w pobliżu granicy z Rosją. Na miejscu rozpoczęto naziemne działania poszukiwawcze.

Krajowe Siły Zbrojne Łotwy zwróciły się do obywateli z ostrzeżeniem dotyczącym wykrywania podejrzanych przedmiotów.

W przypadku znalezienia nieznanego obiektu lub jego fragmentów mieszkańcy zostali wezwani, aby nie zbliżać się do nich i nie dotykać ich. O znalezisku należy natychmiast powiadomić służby ratunkowe pod numerem 112.

Informują o tym Narodowe Siły Zbrojne Łotwy.

Wcześniej w polskiej miejscowości Lubaczów w Podkarpaciu na terenie niezabudowanej działki spadł niezidentyfikowany obiekt przypominający drona. O zdarzeniu, które miało miejsce po godz. 13:00 w środę, poinformowano policję.

We wsi Wyżda w województwie podkarpackim w Polsce znaleziono szkoleniowy obiekt latający należący do sił zbrojnych jednego z krajów sojuszniczych NATO. Oddziały tego kraju prowadzą ćwiczenia na terenie Polski.

Czytaj nas na