В Латвии недалеко от границы с Россией упал неизвестный дрон

В ночь на 3 ноября в Латвии была объявлена воздушная тревога из-за неизвестного беспилотника. Объект упал в Балвском крае вблизи границы с Россией, после чего там начались наземные поисковые работы.

Во вторник в 00:10 воздушную тревогу объявили в Лудзенском и Балвском краях. Для реагирования на угрозу были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Кроме того, латвийская армия задействовала дроны-перехватчики.

По предварительной информации, объект, из-за которого была объявлена воздушная тревога, упал в Балвском крае недалеко от российской границы. На месте начались наземные поисковые работы.

Национальные вооруженные силы Латвии обратились к гражданам с предупреждением об обнаружении подозрительных предметов.

В случае обнаружения неизвестного объекта или его обломков жителей призвали не приближаться к ним и не прикасаться. О находке необходимо немедленно сообщить в экстренные службы по номеру 112.

Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии.

Ранее в польском Любачеве, что в Подкарпатье, на территории нежилого участка упал неустановленный объект, похожий на дрон. Об инциденте, произошедшем после 13:00 в среду, сообщили в полицию.

В селе Виджа в Подкарпатском воеводстве Польши обнаружили учебный летательный объект, принадлежащий военным одной из стран-союзниц НАТО. Подразделения этой страны проводят учения на территории Польши.

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