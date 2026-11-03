В Латвии недалеко от границы с Россией упал неизвестный дрон
В ночь на 3 ноября в Латвии была объявлена воздушная тревога из-за неизвестного беспилотника. Объект упал в Балвском крае вблизи границы с Россией, после чего там начались наземные поисковые работы.
Во вторник в 00:10 воздушную тревогу объявили в Лудзенском и Балвском краях. Для реагирования на угрозу были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.
Кроме того, латвийская армия задействовала дроны-перехватчики.
По предварительной информации, объект, из-за которого была объявлена воздушная тревога, упал в Балвском крае недалеко от российской границы. На месте начались наземные поисковые работы.
Национальные вооруженные силы Латвии обратились к гражданам с предупреждением об обнаружении подозрительных предметов.
В случае обнаружения неизвестного объекта или его обломков жителей призвали не приближаться к ним и не прикасаться. О находке необходимо немедленно сообщить в экстренные службы по номеру 112.
Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии.
Ранее в польском Любачеве, что в Подкарпатье, на территории нежилого участка упал неустановленный объект, похожий на дрон. Об инциденте, произошедшем после 13:00 в среду, сообщили в полицию.
В селе Виджа в Подкарпатском воеводстве Польши обнаружили учебный летательный объект, принадлежащий военным одной из стран-союзниц НАТО. Подразделения этой страны проводят учения на территории Польши.