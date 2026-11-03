W Wielkiej Brytanii nowo wybrani posłowie mogą zostać zobowiązani do przejścia kontroli karalności przed otrzymaniem przepustki umożliwiającej pracę w parlamencie. Propozycja ta może wejść w skład trzyletniego planu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt, informuje „The Guardian”.

Akredytacja White Ribbon

Parlament Wielkiej Brytanii ma zostać pierwszym organem ustawodawczym na świecie, który otrzyma akredytację White Ribbon — międzynarodowego ruchu powstałego w Kanadzie, działającego na rzecz zapobiegania przemocy wobec kobiet. Aby otrzymać akredytację, parlament zobowiązał się wdrożyć trzyletni plan zmian.

Międzypartyjną kampanię popierającą plan poprowadziła Emily Darlington, posłanka Partii Pracy z okręgu Milton Keynes Central. Poparli ją przewodniczący Izby Gmin Lindsay Hoyle oraz pracownicy parlamentu. Szczegóły programu nie zostały jeszcze ujawnione.

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Oczekuje się, że plan będzie obejmował szkolenia dla świadków molestowania, które mają nauczyć ich rozpoznawania takich przypadków i reagowania na nie. Mogą również zostać wprowadzone wysokie standardy zachowania dla posłów i członków Izby Lordów.

Możliwe kontrole nowych posłów

Partiom politycznym może zostać zaproponowane przystąpienie do porozumienia, zgodnie z którym nowi posłowie będą przechodzić kontrolę karalności przed otrzymaniem przepustki parlamentarnej. Inicjatywa ma na celu uczynienie parlamentu bezpieczniejszym miejscem pracy i odwiedzin, a także miejscem bezpieczniejszym dla kobiet ubiegających się o wybór do niego.

W artykule zaznaczono, że parlament jest regularnie opisywany jako środowisko dotknięte seksizmem i molestowaniem. Według badania z 2018 roku niemal 20% respondentów w parlamencie doświadczyło molestowania seksualnego lub było jego świadkami. Infolinia służąca do zgłaszania skarg na kulturę nazywaną „Pestminsterem” otrzymała setki zgłoszeń. Badanie z 2023 roku wykazało również, że ponad dwie trzecie posłanek było świadkami seksistowskiego zachowania w parlamencie.

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