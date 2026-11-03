英国或将核查新当选议员的犯罪记录——《卫报》

英国新当选议员在获得进入议会工作的通行证前，可能被要求接受犯罪记录核查。这项提议可能被纳入一项为期三年的打击针对妇女和女童暴力行为的计划，《卫报》报道。

白丝带认证

英国议会有望成为世界上首个获得白丝带认证的立法机构。白丝带是一项起源于加拿大、倡导预防针对妇女暴力行为的国际运动。为获得认证，议会承诺实施一项为期三年的改革计划。

支持该计划的跨党派运动由来自米尔顿凯恩斯中央选区的工党议员埃米莉·达灵顿领导。她得到了下议院议长林赛·霍伊尔和议会工作人员的支持。该项目的细节尚未公布。

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预计该计划将包括针对骚扰旁观者的培训，旨在教导他们识别此类事件并作出应对。议员和上议院成员也可能被要求遵守高标准的行为规范。

可能对新议员进行核查

政党可能被提议加入一项协议，根据该协议，新议员将在获得议会通行证前接受犯罪记录核查。这项倡议旨在使议会成为更安全的工作和访问场所，也让希望当选进入议会的女性感到更安全。

文章指出，议会经常被描述为一个受性别歧视和骚扰困扰的环境。根据2018年的一项调查，近20%的议会受访者曾遭受或目睹性骚扰。用于投诉被称为“Pestminster”的文化的热线收到了数百起投诉。2023年的一项研究还显示，超过三分之二的女性议员曾在议会中目睹性别歧视行为。

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