В Британии могут проверять судимости новых депутатов — The Guardian

В Великобритании новоизбранных депутатов могут обязать проходить проверку на наличие судимости перед получением пропуска для работы в парламенте. Это предложение может войти в трёхлетний план противодействия насилию в отношении женщин и девочек, сообщает The Guardian.

Аккредитация White Ribbon

Парламент Великобритании должен стать первым законодательным органом в мире, который получит аккредитацию White Ribbon — международного движения, возникшего в Канаде и выступающего за предотвращение насилия в отношении женщин. Для получения аккредитации парламент обязался реализовать трёхлетний план изменений.

Межпартийную кампанию в поддержку плана возглавила депутат Лейбористской партии от Милтон-Кинс-Сентрал Эмили Дарлингтон. Её поддержали спикер Палаты общин Линдси Хойл и сотрудники парламента. Детали программы пока не обнародованы.

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Ожидается, что план будет предусматривать обучение для очевидцев домогательств — оно должно научить распознавать такие случаи и реагировать на них. Также для депутатов и членов Палаты лордов могут ввести высокие стандарты поведения.

Возможные проверки новых депутатов

Политическим партиям могут предложить присоединиться к соглашению, согласно которому новые депутаты будут проходить проверку на наличие судимости до получения парламентского пропуска. Инициатива направлена на то, чтобы парламент стал более безопасным местом для работы, посещения и для женщин, стремящихся быть избранными в него.

В статье отмечается, что парламент регулярно описывают как среду, поражённую сексизмом и домогательствами. По данным опроса 2018 года, почти 20% опрошенных в парламенте сталкивались с сексуальными домогательствами или были их свидетелями. Горячая линия для жалоб на культуру, которую называли «Пестминстером», получила сотни обращений. Исследование 2023 года также показало, что более двух третей женщин-депутатов были свидетелями сексистского поведения в парламенте.

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