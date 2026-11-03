波兰最高法院刑事庭15名法官及其他庭室的另外13名法官表示，他们不会参加定于2026年11月3日召开的最高法院法官全体会议。据Interia报道，法官弗沃济米日·弗鲁贝尔在Facebook上发布了两份声明。

法官质疑会议的召集

其中一份声明由刑事庭15名法官签署，另一份由最高法院民事庭和公共事务庭13名法官签署。两份文件内容相同。

签署人表示，全体会议由一名在违反波兰宪法及2017年《最高法院法》情况下被任命为最高法院第一院长的人召集。此人是兹比格涅夫·卡平斯基，他因围绕宪法法庭的局势召集了这次会议。

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法官还称，依照2017年《国家司法委员会法》规定被任命至最高法院的法官本应参加该会议。声明作者认为，此类任命程序严重违反了宪法规范。

关于宪法法庭的声明

签署人认为，有他们称之为任命不当的法官参加的会议，不会构成适当组成的最高法院全体会议。他们还表示，会议日期的确定违反了规则，并且作出决定将不具备必要的法定人数。

声明提到卡平斯基参与了围绕宪法法庭的事件：从周五到周六的夜间，他与波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基一同抵达法庭大楼。法官表示，最高法院第一院长与行政机关、特别是与总统之间的关系，应限于法律明确规定的情形。他们认为，召集该会议是试图使违反这些原则的行为合法化。

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