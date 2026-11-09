尽管嫌疑人已死亡，波兰仍将对克拉科夫的恐怖袭击事件展开调查

在克拉科夫主市场持自动武器开枪的袭击者米哈尔·奥克辛斯基，于11月9日清晨因伤势过重在医院不治身亡。 尽管如此，调查人员仍将继续讯问证人并分析证据，以查明犯罪动机及枪手可能的同伙。

据小波兰省警方发言人卡塔日娜·齐斯洛和省长克什什托夫·扬·克莱查尔称，这名24岁的嫌疑人经过三次手术后，于凌晨4点30分被宣布死亡。 波兰国家检察院检察官埃里克·斯塔塞亚克表示，尽管嫌疑人死亡使得无法直接对其提出指控，但调查仍处于初期阶段并仍在继续。

调查人员正在讯问证人并分析证据，以查明这名枪手的作案动机及其可能的同伙——该枪手造成6人死亡、16人受伤。

来源：PAP。

11月7日在克拉科夫主市场广场向路人开枪的24岁男子已在波兰死亡。 枪击事件造成6人死亡，另有15人受伤。袭击者在被捕时被警方击伤，但医护人员未能挽救其生命。

回顾此前报道，在波兰克拉科夫市中心广场，一名持枪男子枪杀了6人。警方向其开枪并将其抓获。

在波兰克拉科夫，市中心广场发生的枪击事件造成6人死亡，另有16人受伤。 总理唐纳德·图斯克在与各机构及行政部门代表召开会议后宣布，11月8日至9日全国将举行为期两天的全国哀悼。

在抓捕波兰克拉科夫致命枪击案涉案男子的行动中，两名警察受伤。抓捕过程被拍成视频，并由波兰媒体发布。

波兰克拉科夫检察院计划于周日正式启动对市中心主广场袭击事件的调查，并将该案定性为恐怖主义行为。

24岁的米哈尔·O.于11月7日在波兰克拉科夫市中心制造了枪击事件，他在求学期间就曾绘制过暴力场景。 他的前同班同学透露，在这些画作中，该男子描绘了上吊的人，以及自己持枪袭击学校的情景。

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