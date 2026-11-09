Число погибших и раненых в Украине выросло на 85% — ООН

В сентябре 2026 года число погибших и раненых среди гражданского населения в Украине выросло на 85 % по сравнению с сентябрем прошлого года. По данным ООН, по меньшей мере 328 человек погибли, ещё 2105 получили ранения. Предварительные оценки свидетельствуют о том, что в октябре число пострадавших оставалось примерно таким же высоким.

Об этом заявила руководительница по вопросам Европы, Центральной Азии и Америки Департамента ООН по политическим и миротворческим делам Каяко Гото во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке в понедельник, 9 ноября. По её словам, ситуация в Украине становится всё более опасной. Миллионы мирных жителей остаются под постоянными обстрелами, поскольку Россия усиливает удары по населённым пунктам и гражданской инфраструктуре в различных регионах страны.

Гото привела данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. С начала полномасштабного вторжения России организация подтвердила гибель как минимум 17 968 гражданских украинцев. Среди них — 874 ребенка. Еще не менее 57 713 мирных жителей получили ранения. Из них 3504 — дети. В то же время в ООН отмечают, что реальное число погибших и пострадавших, вероятно, значительно выше, ведь не все случаи удалось подтвердить.

Отдельно представительница ООН обратила внимание на показатели за сентябрь. За этот месяц погибли не менее 328 мирных жителей, еще 2105 были ранены. Это на 85% больше, чем за тот же период прошлого года. «Поскольку масштабы таких атак продолжают расти, число жертв среди гражданского населения в Украине достигает рекордных показателей», — подчеркнула Гото. Она также сообщила, что предварительный анализ данных за октябрь свидетельствует о схожем числе жертв. То есть высокий уровень погибших и раненых среди мирных жителей сохранялся и после сентября.

Удары по школе, больнице и хоспису

Во время выступления Гото упомянула несколько недавних атак, которые привели к гибели и ранениям гражданских лиц. В частности, она рассказала об ударе по зданию школы в Комышувасе Запорожской области 2 ноября. На тот момент там функционировал приют и выдавали гуманитарную помощь. По приведенным представительницей ООН данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 55 человек, еще пятеро получили ранения. Также сообщалось, что 45 человек оставались без вести пропавшими под завалами.

Еще один удар произошел 3 ноября в Харькове. Российская авиабомба попала в больничный комплекс. По информации, озвученной Гото, пострадали не менее 73 человек. В тот же день российская ракета разрушила хоспис в Днепре. Из-за этого пришлось эвакуировать десятки пациентов, среди которых были больные и пожилые люди.

Атаки 29 октября унесли жизни людей в нескольких городах

Представительница ООН также напомнила о российских ударах по Украине 29 октября. По её словам, российские военные атаковали гражданские объекты днём, когда там находилось много людей. В Днепре российский реактивный беспилотник попал в железнодорожную платформу. По предварительным данным, погибли 15 мирных жителей, ещё 14 получили ранения.

В Чернигове беспилотник атаковал улицу в центре города. В результате удара, по сообщениям, погибли две 15-летние девушки. Еще 37 человек получили ранения, среди них — пятеро детей. Также о погибших сообщали в Кременчуге в Полтавской области, Изюме в Харьковской области и Киеве. Каяко Гото подчеркнула, что Генеральный секретарь ООН решительно осудил недавние российские атаки. В организации в очередной раз обратили внимание на последствия ударов по гражданскому населению и объектам, от которых зависит повседневная жизнь людей.

Во время заседания Совета Безопасности ООН 9 ноября директор отдела Европы и Центральной Азии политического департамента ООН Кайоко Гото призвала Россию немедленно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которые в преддверии зимы угрожают жизни миллионов гражданских лиц.

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник обратился к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее с призывом отреагировать на невыполнение Россией ряда решений Международного Суда ООН, принятых в связи с её агрессией против Украины.

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