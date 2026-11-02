W Wielkiej Brytanii minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood złagodziła propozycje dotyczące zasad uzyskania zezwolenia na pobyt stały po krytyce ze strony członków rządu i posłów Partii Pracy. Jak informuje The Guardian, pracownicy sektora opieki zarabiający ponad 25 tys. funtów rocznie będą mogli ubiegać się o bezterminowe zezwolenie na pobyt po pięciu latach w kraju.

Według szacunków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pięcioletnia ścieżka będzie dostępna dla około 146 tys. pracowników opieki i 136 tys. osób pozostających na ich utrzymaniu. Wcześniej zakładano, że pracownicy zawodów poniżej poziomu RQF6, w tym w sektorze opieki, będą czekać na możliwość złożenia wniosku do 15 lat.

Dziesięcioletni okres dla innych pracowników

W odpowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na konsultacje wskazano, że pracownicy zawodów poniżej poziomu RQF6 nie będą już przechodzić 15-letniej ścieżki. Po spełnieniu zaostrzonych minimalnych wymogów będzie ich obowiązywał dziesięcioletni okres, a za odpowiedni wkład będą mogli ubiegać się o przyspieszoną procedurę.

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Około 100 tys. wykwalifikowanych pracowników, w tym rzeźników i kucharzy, będzie musiało czekać dziesięć lat. Osoby z rocznym dochodem przekraczającym 125 tys. funtów będą mogły złożyć wniosek po trzech latach. Pięcioletni okres przewidziano dla osób zarabiających ponad 50 271 funtów, a także dla części pracowników sektora publicznego — lekarzy, pielęgniarek i nauczycieli.

Surowsze wymogi dla uchodźców

Jednocześnie większość bardziej rygorystycznych przepisów pozostała w zaktualizowanych propozycjach. Osoby, które przybyły do kraju z naruszeniem przepisów imigracyjnych, będą mogły ubiegać się o pobyt stały nie wcześniej niż po 20 latach.

Dla uchodźców, którzy przybyli małymi łodziami i są zależni od wsparcia państwa, minimalny okres będzie wynosił 30 lat. Uchodźcy, którzy legalnie wjechali do Wielkiej Brytanii i złożyli wniosek o azyl, mogą czekać do 20 lat, lecz okres ten może zostać skrócony do dziesięciu lat w przypadku stałej pracy lub nauki oraz wystarczającego dochodu. Wyjątek przewidziano dla niewielkiej liczby osób, które przybędą wyznaczonymi bezpiecznymi i legalnymi drogami, w tym dla afgańskich kobiet i dziewcząt oraz Palestyńczyków.

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