摩尔多瓦不排除对俄罗斯及其他国家公民实施签证制度的可能性，前提是该国为使签证政策与欧盟规范保持一致而需要采取此类措施。该国总理瓦西里·托凡承认了这种可能性。

据政府首脑称，这些可能的变动与摩尔多瓦的欧洲化进程以及使国家立法符合欧盟要求的需求有关。

“我们期待继续走欧洲道路。我尚无法具体说明具体情况。如果欧盟规范有此要求，那么考虑到我们必须做出有利于推动经济进程的决策，”托凡表示。

11月4日，欧盟委员会发布了年度欧盟扩大报告，其中评估了各候选国的进展情况。

布鲁塞尔方面指出，摩尔多瓦力争在2028年初前加入欧盟的目标虽然雄心勃勃，但只要能稳定保持当前的改革步伐，这一目标是可实现的。

此外，欧盟委员会认为，摩尔多瓦有望在2027年完成入盟进程中25个章节的谈判。

摩尔多瓦总统玛雅·桑杜对欧盟委员会的结论表示欢迎。她表示，该报告证实了摩尔多瓦在欧洲一体化道路上取得的稳步进展。

他在接受TV8电视台采访时发表了上述言论。

需要提醒的是，黑山自2026年11月1日起对俄罗斯公民实施签证制度。该国政府作出这一决定，旨在使其签证政策与欧盟规则完全接轨。

俄罗斯联邦外交部宣布对黑山公民实施签证制度。

关注我们在