Mołdawia nie wyklucza wprowadzenia reżimu wizowego dla obywateli Rosji i innych państw, jeśli będzie to konieczne w celu dostosowania polityki wizowej kraju do norm Unii Europejskiej. Taką możliwość dopuścił premier kraju Vasile Tofan.

Według szefa rządu ewentualne zmiany wynikają z europejskiego kursu Mołdawii oraz konieczności dostosowania krajowego ustawodawstwa do wymogów UE.

„Spodziewamy się kontynuacji naszej drogi ku Europie. Nie jestem gotów wymienić konkretnych okoliczności. Jeśli normy Unii Europejskiej tego wymagają, to biorąc pod uwagę, że musimy podejmować decyzje, które będą sprzyjać naszemu postępowi w procesie gospodarczym” – powiedział Tofan.

4 listopada Komisja Europejska opublikowała coroczne sprawozdanie w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej, w którym oceniła postępy krajów kandydujących do członkostwa.

W Brukseli zaznaczono, że cel Mołdawii, jakim jest przystąpienie do Unii Europejskiej do początku 2028 roku, jest ambitny, ale osiągalny pod warunkiem stabilnego utrzymania obecnego tempa reform.

Ponadto w Komisji Europejskiej uważa się, że Mołdawia może zakończyć negocjacje w 25 rozdziałach procesu akcesyjnego w 2027 roku.

Prezydent Mołdawii Maia Sandu z zadowoleniem przyjęła wnioski Komisji Europejskiej. Według niej sprawozdanie potwierdza stały postęp republiki na drodze do integracji europejskiej.

Stwierdziła to w wywiadzie dla stacji telewizyjnej TV8.

Przypomnijmy, że od 1 listopada 2026 r. Czarnogóra wprowadziła obowiązek wizowy dla obywateli Rosji. Decyzję tę rząd tego kraju podjął w ramach pełnego dostosowania swojej polityki wizowej do przepisów Unii Europejskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej ogłosiło wprowadzenie reżimu wizowego dla obywateli Czarnogóry.

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