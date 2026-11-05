Глави МЗС Ірану та Оману обговорили безпеку в Ормузькій протоці — Anadolu Agency

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі та глава МЗС Оману Бадр Альбусаїді 5 листопада 2026 року провели телефонну розмову про ситуацію в регіоні та дипломатичні зусилля, спрямовані на підтримання миру й стабільності. Про це з посиланням на іранський уряд повідомляє Anadolu Agency.

Напруженість навколо протоки

Розмова відбулася на тлі посилення напруженості довкола морської безпеки та військово-морської блокади США в Ормузькій протоці. Катар продовжує посередницькі зусилля між Вашингтоном і Тегераном.

Ормузька протока між Іраном та Оманом є одним із найважливіших стратегічних водних шляхів світу. Нею до міжнародних ринків транспортують значні обсяги нафти й газу з країн Перської затоки.

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Домовленості про судноплавство

У понеділок Іран заявив, що через посередників і далі обмінюється повідомленнями зі США. Тегеран також пов'язав відкриття водного шляху з припиненням Вашингтоном блокади.

За даними агентства, 18 червня Вашингтон і Тегеран підписали меморандум про свободу судноплавства в Ормузькій протоці. Виконання домовленості зупинилося через розбіжності щодо безпекових заходів. Раніше, 28 лютого, США та Ізраїль атакували Іран, після чого Тегеран завдав ударів у відповідь по ізраїльських і американських об'єктах у регіоні. У квітні було досягнуто припинення вогню.

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