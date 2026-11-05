Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi i szef MSZ Omanu Badr Albusaidi przeprowadzili 5 listopada 2026 roku rozmowę telefoniczną na temat sytuacji w regionie oraz wysiłków dyplomatycznych mających na celu utrzymanie pokoju i stabilności. Poinformowała o tym Agencja Anadolu, powołując się na irański rząd.

Napięcia wokół cieśniny

Rozmowa odbyła się w kontekście narastających napięć dotyczących bezpieczeństwa morskiego i amerykańskiej blokady morskiej w Cieśninie Ormuz. Katar kontynuuje wysiłki mediacyjne między Waszyngtonem a Teheranem.

Cieśnina Ormuz między Iranem a Omanem jest jednym z najważniejszych strategicznych szlaków wodnych na świecie. Transportowane są nią na rynki międzynarodowe znaczne ilości ropy naftowej i gazu z państw Zatoki Perskiej.

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Ustalenia dotyczące żeglugi

W poniedziałek Iran oświadczył, że nadal wymienia wiadomości ze Stanami Zjednoczonymi za pośrednictwem mediatorów. Teheran powiązał również otwarcie szlaku wodnego z zakończeniem przez Waszyngton blokady.

Według agencji 18 czerwca Waszyngton i Teheran podpisały memorandum o wolności żeglugi w Cieśninie Ormuz. Realizacja porozumienia została wstrzymana z powodu różnic w kwestii środków bezpieczeństwa. Wcześniej, 28 lutego, USA i Izrael zaatakowały Iran, po czym Teheran przeprowadził odwetowe uderzenia na izraelskie i amerykańskie obiekty w regionie. W kwietniu osiągnięto zawieszenie broni.

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