Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и глава МИД Омана Бадр Альбусаиди 5 ноября 2026 года провели телефонный разговор о ситуации в регионе и дипломатических усилиях, направленных на поддержание мира и стабильности. Об этом со ссылкой на иранское правительство сообщает Anadolu Agency.

Напряженность вокруг пролива

Разговор состоялся на фоне усиления напряженности вокруг морской безопасности и военно-морской блокады США в Ормузском проливе. Катар продолжает посреднические усилия между Вашингтоном и Тегераном.

Ормузский пролив между Ираном и Оманом является одним из важнейших стратегических водных путей мира. По нему на международные рынки транспортируются значительные объемы нефти и газа из стран Персидского залива.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Договоренности о судоходстве

В понедельник Иран заявил, что продолжает обмениваться сообщениями с США через посредников. Тегеран также связал открытие водного пути с прекращением Вашингтоном блокады.

По данным агентства, 18 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о свободе судоходства в Ормузском проливе. Выполнение договоренности остановилось из-за разногласий по поводу мер безопасности. Ранее, 28 февраля, США и Израиль атаковали Иран, после чего Тегеран нанес ответные удары по израильским и американским объектам в регионе. В апреле было достигнуто прекращение огня.

Читай нас в