По данным ERR News, Верховный суд Эстонии в понедельник отказался рассматривать кассационную жалобу компании Nordic Shield Group AB по поводу тендера на закупку бетонных бункеров для восточной границы страны.

Обжалование условий тендера

Тендер проводит Эстонский центр оборонных инвестиций (RKIK). Nordic Shield Group AB обжаловала установленные в нем требования к стандарту качества производства и сертификату ISO.

В RKIK заявили, что сертификат, представленный компанией, не соответствовал условиям тендера. Руководитель проекта Балтийской линии обороны в RKIK Армин Сийливаск отметил, что после решения суда процедуру закупки можно продолжить.

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Дальнейшие процедуры

По словам Сийливаска, RKIK стремится двигаться по запланированному графику и при возможности заключить контракт уже в марте следующего года. До этого должны состояться раунды подачи предложений, переговоры, проверки и оценивание.

Эстония планирует установить 600 бетонных бункеров вдоль восточной границы до конца 2027 года в рамках Балтийской линии обороны. Тендер на закупку бункеров RKIK объявил в 2025 году.

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