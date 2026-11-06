Канада выделит 2,3 млрд долларов на боевые дроны и системы противодействия

Канада планирует потратить не менее 2,3 млрд канадских долларов (около 1,8 млрд долларов США) на разработку, закупку и развертывание современных боевых беспилотников и систем борьбы с ними. Финансирование предусмотрено проектом государственного бюджета на 2026 год, который внесли на рассмотрение парламента.

«Бюджет-2026 предлагает выделить в течение пяти лет 2,3 млрд долл. Министерству обороны на ускорение разработки, приобретения и развертывания беспилотных средств и систем противодействия им», — говорится в документе.

Согласно бюджетному предложению, средства будут направлены на реализацию оборонной дронной инициативы. Финансирование рассчитано на пять лет и должно помочь Канаде ускорить создание, приобретение и внедрение беспилотных технологий и средств противодействия вражеским дронам. Начало финансирования запланировано на 2027–2028 финансовый год.

Как сообщал «Укринформ», в сентябре во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду стороны заключили несколько соглашений о совместном производстве беспилотников и обмене передовым боевым опытом.

Кроме того, Канада взяла на себя обязательство передавать Украине треть всех боевых дронов, произведенных на ее территории.

Об этом сообщает правительство Канады.

Ранее Канада обнародовала национальную стратегию безопасности, направленную на защиту суверенитета страны. Это первый подобный документ, представленный Оттавой с 2004 года.

Королевские военно-воздушные силы Канады 22 октября 2026 года получили первые два истребителя Lockheed Martin F-35A на авиабазе Люк в штате Аризона, США. На следующий день ВВС Канады сообщили об их поступлении. В составе канадских ВВС самолеты будут иметь обозначение CF-35A и останутся в США для подготовки пилотов.

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