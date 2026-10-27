Из оккупированной части Херсонской области вернули ещё восемь украинских детей

С временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную правительству Украины территорию удалось эвакуировать пятерых девочек и троих мальчиков в возрасте от 7 до 16 лет. Спасение состоялось при содействии благотворительной организации Save Ukraine в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA, подтвердил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Среди вывезенных детей — девятилетняя девочка, которую на оккупированной территории заставляли посещать российскую школу, изучать гимн РФ, писать письма оккупационным войскам и участвовать в пропагандистских мероприятиях. Всего с начала 2026 года из оккупированной Херсонской области удалось вернуть 243 ребенка. В настоящее время эвакуированные находятся в безопасности в центрах «Надежды и восстановления», где получают необходимую психологическую и юридическую помощь.

Источник: Херсонская ОГА.

Ранее из временно оккупированных территорий Херсонской области вернули ещё 11 украинских детей.

Украина вернула с временно оккупированных территорий ещё четырёх детей в возрасте от шести до 15 лет. Среди них — мальчик, который несколько лет был разлучен с родителями, девочка, которую мать долго не могла забрать из-за потери документов, а также двое подростков, оказавшихся в оккупации без своих родных.

Из временно оккупированных территорий Херсонской области вернули группу детей в возрасте от 3 месяцев до 17 лет.

Читай нас в