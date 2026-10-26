Рост цен на топливо и самый высокий за последние 50 лет уровень инфляции в США связаны со вспышками агрессии в разных частях мира. Среди факторов вице-президент США Джей Ди Венс упомянул и полномасштабное вторжение России в Украину.

Американский политик признал проблему рекордной инфляции в стране и призвал вспомнить события 2022 года. По его словам, именно после полномасштабного вторжения России в Украину стоимость топлива в США резко выросла, достигнув гораздо более высоких отметок, чем сейчас.

Венс отметил, что аналогичные скачки цен наблюдались в истории страны и раньше — в частности, в 1979, 2001 и 2007 годах.

«Цены резко растут каждый раз, когда какой-нибудь ничтожный диктатор решает устроить истерику», — заявил вице-президент США.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление вице-президента США Джей Ди Венса.

Напомним, что бензин в США подорожал на 34,2% за год при инфляции 3,7% — OilPrice.

В США средняя цена дизельного топлива впервые превысила 6 долларов за галлон.

Запасы бензина в США выросли, несмотря на подорожание топлива — OilPrice.

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