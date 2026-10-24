В Сумской области российский дрон атаковал ферму, погибла 31-летняя работница

Российский беспилотник нанес прицельный удар по ферме в Конотопском районе Сумской области. В результате удара погибла работница предприятия, ещё четверо человек пострадали.

Женщина находилась в эпицентре взрыва. Через несколько дней ей должно было исполниться 32 года.

Двоих пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, они получили легкие травмы. Также в результате атаки погибли и пострадали животные.

На месте работают соответствующие службы. Информация о последствиях российского удара уточняется.

Об этом сообщает начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

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