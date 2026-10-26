В Конгрессе США готовят расследование по поводу дизельной сделки с Путиным — Bloomberg

Демократы в Конгрессе США готовятся опротестовать договоренность между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. Пока первый танкер с топливом находится в пути к американскому побережью, законодатели требуют от банков и портовых администраций сохранить все документы по сделке для дальнейшего расследования. Против дизельного соглашения выступил и ряд республиканцев, в частности сенатор Митч Макконнелл, который резко раскритиковал Трампа за «потакание российскому агрессору и автократу».

Пообещав расследовать детали соглашения после выборов 3 ноября, конгрессмены-демократы направили официальные обращения в финансовые учреждения JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Morgan Stanley, а также в Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси.

В письмах отмечается: «Любые поставки российского дизельного топлива в США вызывают серьёзные правовые вопросы и могут стать предметом судебных исков, а также расследований со стороны Конгресса. Сделка… также вызывает серьезные опасения с точки зрения национальной безопасности, учитывая, что она станет источником финансирования жестокой и незаконной войны России против Украины». Между тем танкер Agioi Fanendes под флагом Мальты, который погрузил в порту Приморск 40 тысяч тонн топлива, должен прибыть в пункт назначения 7 ноября.

Источник: Bloomberg.

Российские нефтеперерабатывающие заводы наращивают производство дизельного топлива в октябре после того, как правительство РФ предоставило экспортные квоты в рамках соглашения о поставках между Россией и США.

В РФ заявили о готовности поставлять в США любые объемы дизельного топлива. При этом дизельное топливо в США уже стоит дороже, чем до заключения топливного соглашения с Путиным.

Читай нас в