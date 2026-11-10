在M-07基辅—科韦尔—雅戈丁公路上，基索里奇村附近发生了一起涉及三辆汽车的交通事故。事故发生在前一天晚上20:00左右，杜宾市巡逻警察接到了相关报告。 据初步消息，事故中无人受伤。

现场调查人员查明，DAF卡车在行驶过程中左后轮脱落。该车轮在惯性作用下继续滑行，先与一辆斯堪尼亚（Scania）轿车相撞，随后又撞上了一辆大众Transporter厢式货车。

事故导致三辆车辆均遭受机械性损坏。所幸无人受伤。

巡警根据《乌克兰行政违规法》第124条（违反交通规则导致交通事故）对卡车司机开具了行政处罚笔录。

每次出行前，请检查车辆的技术状态，特别是车轮、固定装置和轮胎。根据《乌克兰道路交通规则》第2.3（a）条的规定，驾驶员在出发前有义务检查并确保车辆处于技术完好状态。

请记住：车辆的良好状态不仅关乎您自身的安全，也关乎其他道路参与者的安全。请务必遵守这一规定！ 此消息由里夫内州巡逻警察局发布。 在赫梅利尼茨基州，一起涉及一辆小巴和一辆轿车的交通事故造成10人受伤。 在基辅，一名16岁少年在火箭弹袭击期间盗走一辆汽车，随后发生交通事故。

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