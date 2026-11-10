Колесо вантажівки відлетіло під час руху та спричинило ДТП на Рівненщині

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На автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин поблизу села Кисоричі сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Аварія трапилася напередодні близько 20:00, повідомлення про неї отримали дубенські патрульні. За попередніми даними, постраждалих немає.

На місці події інспектори з’ясували, що під час руху у вантажівки DAF від’єдналося заднє ліве колесо. Воно продовжило рух за інерцією та спочатку зіткнулося з автомобілем Scania, а потім — із Volkswagen Transporter.

Унаслідок ДТП усі три транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.

На водія вантажівки патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

Перед кожною поїздкою перевіряйте технічний стан транспортного засобу, зокрема коліс, кріплень та шин. Відповідно до п. 2.3 (а) ПДР України, перед виїздом водій зобов’язаний перевірити та забезпечити технічно справний стан транспортного засобу.

Пам’ятайте: справність автомобіля — це не лише ваша безпека, а й безпека інших учасників дорожнього руху. Не нехтуйте цим правилом! Про це повідомляє Патрульна поліція Рівненської області. На Хмельниччині в ДТП за участю мікроавтобуса та легковика постраждали 10 людей. У Києві під час ракетної атаки 16-річний хлопець викрав автомобіль та потрапив у ДТП.

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