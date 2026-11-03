赫梅利尼茨基州已将一起涉及国家紧急情况局官员和某建筑公司负责人的案件移交法院审理，二人被指控侵占价值61.5万格里夫纳的国有财产。涉案财产为使用预算资金采购的、用于建造特种设备车库的建筑材料。

据调查显示，2024年7月，该州国家紧急情况局下属机构与一家建筑公司签订了建造特种设备车库的合同。工程总造价超过2100万格里夫纳。

为进行施工，当局动用预算资金采购了价值超过120万格里夫纳的建筑材料，并将其移交承包商代为保管。 工程完工后，价值61.5万格里夫纳的部分材料仍由该公司持有。该公司未提供任何能证明这些材料按规定用途使用的文件。

与此同时，国家紧急情况局的一名官员与该公司董事签署了补充协议，双方在协议中确认合同已完全履行、不存在相互索赔以及合作关系终止。

据调查方称，该公司董事以此方式侵占了建筑材料，而国家紧急情况局官员则协助使这些材料留在了承包商手中。据执法部门估算，此举给国家造成了超过60万格里夫纳的损失。

该国家紧急情况局官员被指控犯有挪用公款和职务造假罪，分别依据《乌克兰刑法典》第191条第4款和第366条第1款。 该公司总经理被指控根据《乌克兰刑法典》第191条第4款，利用职务之便侵占财产。

根据上述条款，被告可能面临最高八年有期徒刑。

同时，根据《乌克兰宪法》规定，在法院作出有罪判决之前，任何人均被推定为无罪。

赫梅利尼茨基州检察院于11月3日通报了这一消息。

基辅州将对试图侵占一名失踪院士价值超过1800万格里夫纳财产的嫌疑人进行审判。

10月7日，国家调查局在林业领域启动了代号为“绿色盾牌”的专项行动。执法部门将查露非法砍伐、盗伐木材及腐败行为。

国家调查局将在完成初步调查工作后，公布“绿色盾牌”专项行动的结果。

此前，国家调查局曾揭露一名巡警以7000美元的价格组织赴波兰行程。

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